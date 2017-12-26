Костел в Дятлово попал на главную страницу The Wall Street Journal

Сегодняшний номер известной американской газеты The Wall Street Journal вышел с изображением костела Вознесения Пресвятой Девы Марии.
Фотография рождественской мессы в костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии в Дятлово попала на главную страницу ежедневной американской деловой газеты.
Фотографию газеты опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» Дмитрий Метлицкий.
Снимок, который попал в газету, сделал белорусский фотограф Reuters Василий Федосенко.
The Wall Street Journal - одно из крупнейших и влиятельнейших американских изданий. Ежедневный тираж газеты составляет более 2 миллионов экземпляров и 400 тысяч платных подписок в Интернете.