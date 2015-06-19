Санаторий Альфа Радон готовится к открытию и позиционируется как элитный

June 19th, 2015 Alex

Постельное белье как в Hilton, ковролин как в Marriott — Альфа Радон готовится к открытию.

Новый санаторий, построенный с нуля всего за два года, хоть территориально и находится рядом с хорошо известной государственной лечебницей «Радон», ничего общего с ней (кроме потрясающего хвойного воздуха, радоновых вод и сапропелевых грязей) не имеет. «Альфа Радон» — проект частный, дорогостоящий и амбициозный. По профсоюзной путевке здесь не отдохнешь.

— «Альфа Радон» изначально брал для себя высокую планку: при проектировании, разработке концепции и строительстве мы ориентировались на мировые стандарты «спа-медикал», — рассказывает управляющая санаторием Надежда Угляница. — Более того, уже сегодня мы работаем над получением сертификата Европейской ассоциации спа.

Семиэтажное здание, своим видом сильно контрастирующее с государственным «Радоном», еще не полностью готово к приему гостей. Последние этажи (номерной фонд) продолжают доводить до ума. Однако уже в июне в санаторий приехали первые гости. Им предложили хорошую скидку и неограниченное количество лечебных процедур.

— Официальное открытие у нас назначено на конец июля. Пока же работаем в тестовом режиме. Вообще, это мировая практика — начинать работать еще до того, как все номера готовы к проживанию. Санаторий — это все-таки не супермаркет, где достаточно нагрузить полки продуктами, перерезать ленточку — и люди пойдут, — объясняет управляющая.

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