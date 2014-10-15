Демографическая ситуация в Дятловском районе

October 15th, 2014 Alex

Численность населения Дятловского района на 1 января 2014 года по сравнению с 2013 годом уменьшилась и составила 26 406 человек (на 01.01.2013 г. - 26 947), на 1 июля 2014 года - 26 189 человек, с 2009 года наблюдается уменьшение доли населения трудоспособного возраста: с 15900 человек до 13654 (32,5%). Численность населения старше трудоспособного возраста - 8590 человек, моложе трудоспособного возраста - 4162.

Уменьшение численности населения произошло из-за смертности и миграционного оттока молодежи и трудоспособного населения на учебу и работу.

Ожидаемая продолжительность жизни в 2013 году составила 73 года (национальной программой предусмотрено 71,4 года), притом у женщин составила 77,7 года, у мужчин - 67,7 года. В 2014 году составила 73,6 года, из которых: у мужчин - 67,6, женщин - 78,9. Количественное преобладание женщин продолжает сохраняться в связи с ранней смертью мужчин. На 1 января 2014 года из общего числа населения в районе проживало: мужчин - 12187, женщин - 14219.

С целью выполнения мероприятий программы учреждениями здравоохранения проводится ряд мероприятий по улучшению демографической обстановки в районе. Положительные тенденции с 2011 года отмечаются в количестве рождающего детей (с 8,6 на 1000 населения в 2011 году до 10,6 в первом полугодии 2014 года), а также уменьшение количества умерших в трудоспособном возрасте (с 8 на 1000 населения в 2011 году, до 6,6 в 2014 году).

Значительное внимание уделяется социальной поддержке семьи и детства. В районе реализуются социальные мероприятия по оказанию финансовой помощи многодетным и молодым семьям при строительстве жилья, оказанию адресной социальной помощи, обеспечению бесплатными продуктами питания детей первых двух лет жизни, дальнейшего жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пропаганде семейного жизни.

За январь-июнь 2013 года доля семей, в которых родился второй и последующий ребенок, составила 60,2%, в 2014 году - 62,7% от общего количества семей. При этом отмечается рождение первого ребенка в семьях более зрелого возраста, снижение количества одиноких матерей и увеличение семей, в которых родились второй и следующий ребенок.

В 2013 году по сравнению с 2012 годом количество зарегистрированных браков увеличилось на 26,2%. В первом полугодии 2014 года зарегистрировано 86 браков, 46 разводов.

Вместе с тем, в работе по выполнению программы еще есть ряд недостатков.

В районе за 6 месяцев 2014 года умерло 312 человек (23,9 на 1000, родилось 153 человека). За аналогичный период 2013 года - 317 (23,0), родились 143 человека. Основной причиной смертности являются болезни системы кровообращения - 64,7% от общего числа умерших. А в возрастной структуре личности пожилого и старческого возраста - 85,1%. Выросло количество смертности лиц трудоспособного возраста с 43 до 45 человек от внешних причин - с 18 до 20, в результате суицидов - 5 человек (2013 - 6). Случаев смерти младенцев и материнской смертности в 2014 году не было, зарегистрирован 1 случай производственного травматизма.

Самая высокая общая смертность населения зарегистрировано в Жуковщинском (33,6), Даниловичском (27,9), Войневичском (27,7), Дворецком (27,3) сельских Советах. Среди лиц трудоспособного возраста - Войневичском (12,2), Даниловичском (7,7), Меляховичском (6,9), Гезгаловском (7,1).

По-прежнему остается острым вопрос обеспечения кадрами врачей учреждений здравоохранения, состояние здоровья учащихся учреждений образования, работа с лицами, ведущими асоциальный образ жизни.

В 2014 году за январь-июнь в район прибыли 340 человек, выбыли 398. Международная миграция - 10 человек (из стран СНГ - 7, других -3), выбывших за границу нет. Миграционный спад по итогам первого полугодия - 58 человек.

О. Кудинов, "Перамога"

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