Менять или не мянять название деревни Зарой

April 14th, 2015 Alex

Некоторые жители деревни Зарой Гродненской области так сильно хотят поменять название своего населенного пункта, что даже обратились на телевидение. По их мнению, Зарой — неблагозвучное и даже отталкивающее наименование. Однако старожилы против. Жители деревни разделились на два лагеря: одни хотят переименовать ее в Викторию, другие — оставить прежнее название, сообщает ОНТ.

Новое имя легко вдохнуло бы в деревню новую жизнь. Название Виктория окрыляет, утверждает местный житель Виктор Иванович.

Виктор Терейковский, житель деревни Зарой, Дятловский район: «Почему мы не должны утверждать нашу Победу? Именно с утверждением Победы! Я посмотрел карту Беларуси, так нету ни одной деревушки с названием Виктория! Мы когда первоначально обсуждали эту идею, люди были согласны».

Такие фантазии буквально раскололи деревню. Это только кажется, что среди каких-то пятидесяти жителей нет места спору. Приезжие — как Виктор Иванович — совсем не против ребрендинга. Они, по словам инициатора словесного переворота, даже подписались за новую Викторию. Только вот коренные жители готовы бороться за старое… Зарой.

Вера Подлипская, житель деревни Зарой, Дятловский район: «Я прыйшла з Шчэдуршчыны сюды, і Зарой быў тут больш мо за сто год... Я ўжо 72 годы жыву тутака. Ці мне прыбудзе, ці мне адбудзе? Ну як яно будзе. Што, я буду пашпарт мяняць? Тут прапісаны мае дзеці, радзіліся ўсе».

Решить спор зачинщик предлагает на… местном референдуме. К делу подключили депутатский корпус, районный исполком. Все по закону!

Александр Барановский, председатель Дятловского районного совета депутатов: «Необходимость и целесообразность переименования населенного пункта решают жители. Но этот процесс будет сопряжен с большими материальными затратами. Мое мнение, что такой необходимости абсолютно нету. Потому что это исторически сложившееся название».

Вообще, переименование в Беларуси случается. За последние сто лет новые названия получили больше тысячи деревень. И самыми активными в этом плане были советские 60-е. Образцовым делали и порядок в стране, и ее названия. Так, к примеру, белорусское Романово стало деревней Ленино, село Лиходея переименовали в Прогресс, а деревню Пуково назвали Комсомольской. Так в чем же речевой казус деревни Зарой? Разве что созвучно русскому глаголу…



Ольга Тюшляева, директор Дятловского историко-краеведческого музея: «Увогуле звестак пра вёску няшмат, вельмі мала. Лічыцца, што назва вескі звязана з асаблівасцямі геаграфічнага размяшчэння. Зарой — гэта паселішча за роем, невялікім вадатокам, прытокам ракі Ятранкі».

В случае с делом «Виктория против Зароя» языковеды, сотрудники Республиканской топонимической комиссии, инициативу переименования никак не принимают. Говорят, местные сами не понимают своего счастья! И пусть деревня в историческом разрезе ничем не примечательна, другой такой ни на карте Беларуси, ни в словарях просто нет.

ОНТ