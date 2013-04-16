В деревне Огородники Дятловского района разрушили мельницу ансамбля усадьбы Протасевичей

April 16th, 2013 Alex

Формально уничтожение исторического здания произошло законно, потому что он не имел статуса историко-культурной ценности.

Каменная четырехэтажная водяная мельница была практически последним зданием ансамбля усадьбы Протасевичей, которая когда-то располагалась в Огородниках (Дятловский район), на живописном берегу Молчади.

Общественное объединение "Белорусское добровольное общество охраны памятников истории и культуры" настаивает, что необходимо вводить исторические объекты в правовой контекст, а именно - составлять предложения на придание им статуса памятников и адресовать Министерству культуры.

В Огородниках, например, под охраной государства было только городище. Если же исторический объект имеет правовой статус, его уничтожение является уголовным преступлением, а не мероприятиям по благоустройству, как объясняют уничтожение каменной водяной мельницы местные власти.

Было так

Стало так

Красота (((

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