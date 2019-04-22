В Дятлово установят памятник Константину Острожскому

April 22nd, 2019 Alex

В Дятлово в 2020 году установят памятник основателю города гетману Константину Острожскому. Об этом сообщают в управлении культуры Гродненского облисполкома. Местность, где сейчас находится город, в конце XV века была передана полководцу ВКЛ Константину Острожскому с правом основать здесь местечко. Сейчас в районе решено увековечить память об основателе города. "Получены все необходимые согласования. Памятник планируется установить в 2020 году. Сейчас разрабатывается положение о конкурсе эскизных проектов, затем можно будет говорить о том, как будет выглядеть памятник", - отметили в управлении культуры. Финансироваться проект будет из внебюджетных средств.