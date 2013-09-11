В Дятловском районе продают 200-летнюю усадьбу

September 11th, 2013 Alex

В Дятловском районе на продажу выставлен лечебный корпус, куда входит 200-летнее имение Жибортовщина.

В имении долгое время жил под опекой своего дяди один из самых знаменитых в мире белорусов — Игнат Домейко.

Кроме усадьбы Домейко, в лечебный корпус входит также наркологическая лечебница, прачечная, столовая и лаборатория, сарай, построенные в разные годы. Теперь Дятловский райисполком изучает спрос в приобретении комплекса зданий бывшего лечебного корпуса в деревне Жибортовщина.

Усадьба Домейко была построена в 1819 году, почти 200 лет тому назад. В стену дома вмурована табличка со следующей надписью: "Тут у 1884-1888 гады жыў вядомы ў свеце вучоны, нацыянальны герой Чылі Ігнат Дамейка». Игнат Домейко — участник освободительного движения в Беларуси, национальный герой Чили, всемирно известный ученый-минералог, многолетний ректор Чилийского университета.

Как сказали корреспонденту «Региона-4» в отделе экономики райисполкома, износ этого здания составляет 100%. Его площадь — почти 329 м кв., балансовая стоимость — 137 014 297 рублей.

Здание является архитектурно-историческим памятником, поэтому новый владелец должен будет сохранить его исторический облик внутри и снаружи.

Корпус расположен в трех километрах от Дятлово в живописном месте, вблизи магистрали Лида — Ивацевичи. Он находится на балансе Дятловской ЦРБ.

Дарья Болкунец, Регион-4