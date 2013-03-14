Житель Дятлово лишился 35 миллионов рублей, поверив "незнакомке из Португалии"

March 14th, 2013 Alex

Попытка заработать по совету "знакомой" из интернет-переписки обернулась потерей значительной суммы.

– Житель Дятлово в интернете завязал переписку с женщиной, якобы живущей в Португалии. Та предложила ему работать в качестве компаньона на одну из чешских компаний, пообещав заработок от 4 тысяч евро в месяц, – говорит начальник Дятловского РОСК Николай Бородич. – Мужчина согласился. Тогда ему в качестве испытания предложили провернуть несколько сделок. Для этого попросили сообщить банковские реквизиты счета. Он все выполнил. Вскоре мужчине по телефону сообщили, что перечислили посредством системы Western Union почти 35 миллионов рублей. Попросили перевести их на счет в Киеве в качестве оплаты за какую-то сделку, а проценты – около 2-х миллионов рублей – оставить себе. Мужчина с задачей справился, в одночасье пополнив собственный кошелек. Однако радовался недолго. Последовал звонок из отечественного банка, где сообщили, что у него имеется минусовой баланс счета.

Оказалось, мужчина, сам того не ведая, получил в банке кредит-овердрафт в размере 35 миллионов рублей, который собственноручно перечислил на другой счёт, а теперь должен возвращать.

Осознав, что стал жертвой аферистов, мужчина написал заявление в милицию. По факту совершенного в крупном размере мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Сергей ШЕРШЕНЕВИЧ

Гродненская правда