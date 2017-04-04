460 лет назад родился Лев Сапега

April 4th, 2017 Alex

Выдающийся политический и военный деятель Великого княжества Литовского появился на свет 4 апреля 1557 года. Род Льва Сапеги был одним из владельцев Дятлово.

Лев Сапега руководил подготовкой третьего Статута нашего государства. Принятие в 1588 г. это самого прогрессивного в то время в Европе сбора феодального права стало блестящей политической победой Сапеги. Статут никак не способствовал слиянию Великого Княжества с Короной, так имел статьи о самостоятельности Княжества в составе Речи Посполитой. Новый свод законов был издан под личным наблюдением Льва Сапеги, с его предисловиями и на его средства.