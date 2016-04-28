Нашёл в интернете классные фотки нереконструированного Дятлово с высоты птичьего полёта. Рекомендую к просмотру.
Нашёл в интернете классные фотки нереконструированного Дятлово с высоты птичьего полёта. Рекомендую к просмотру.
Нават старэйшыя жыхары Дзятлава ня памятаюць такой маштабнай рэканструкцыі гораду. Кажуць, што ў раёне на такую будоўлю ніколі не было грошай. Аб’ектаў рэканструкцыі і праўда шмат, у горадзе поўна будаўнічай тэхнікі, рабочых.
«Радон» встретил нас богатым мраморным холлом, украшенным изысканными люстрами и шикарным панно на тему белорусских красот. В холле было прохладно, тихо и уютно — мы бы здесь и остались. Но на диванчиках уже отдыхали граждане, внимательно рассматривая вновь прибывших гостей.
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Комплекс зданий и сооружений бывшего дворца находится в райцентре на улице Победы. В настоящее время здание принадлежит Дятловской центральной районной больнице, в нем с 1938 и почти до 2010 года размещалась городская стоматология. Дворец представляет собой двухэтажное кирпичное здание общей площадью более 1,5 тыс. кв.м, имеет все инженерные коммуникации.
Аукцион по продаже дворца состоится 15 июля в Гродно, организатором выступает Гродненский областной территориальный фонд государственного имущества. Начальная цена лота - около Br1,8 млрд. Дворец является памятником архитектуры второй категории, поэтому инвестору предлагают приобрести здание на условиях подписания охранного обязательства. Кроме того, инвестор будет обязан выполнить ремонт фасада и крыши дворца.
Постельное белье как в Hilton, ковролин как в Marriott — Альфа Радон готовится к открытию.
Новый санаторий, построенный с нуля всего за два года, хоть территориально и находится рядом с хорошо известной государственной лечебницей «Радон», ничего общего с ней (кроме потрясающего хвойного воздуха, радоновых вод и сапропелевых грязей) не имеет. «Альфа Радон» — проект частный, дорогостоящий и амбициозный. По профсоюзной путевке здесь не отдохнешь.
— «Альфа Радон» изначально брал для себя высокую планку: при проектировании, разработке концепции и строительстве мы ориентировались на мировые стандарты «спа-медикал», — рассказывает управляющая санаторием Надежда Угляница. — Более того, уже сегодня мы работаем над получением сертификата Европейской ассоциации спа.
Некоторые жители деревни Зарой Гродненской области так сильно хотят поменять название своего населенного пункта, что даже обратились на телевидение. По их мнению, Зарой — неблагозвучное и даже отталкивающее наименование. Однако старожилы против. Жители деревни разделились на два лагеря: одни хотят переименовать ее в Викторию, другие — оставить прежнее название, сообщает ОНТ.
Новое имя легко вдохнуло бы в деревню новую жизнь. Название Виктория окрыляет, утверждает местный житель Виктор Иванович.
Виктор Терейковский, житель деревни Зарой, Дятловский район: «Почему мы не должны утверждать нашу Победу? Именно с утверждением Победы! Я посмотрел карту Беларуси, так нету ни одной деревушки с названием Виктория! Мы когда первоначально обсуждали эту идею, люди были согласны».
В первую субботу февраля (07.02.2015) состоятся традиционные встречи выпускников. У многих своеобразные юбилеи: 5, 10, 15, 20, 30 и более лет с окончания школы. Этот день, несомненно, является хорошим поводом встретиться бывшим одноклассникам, пообщаться между собой и с учителями.
Друзья, договаривайтесь, встречайтесь.
Численность населения Дятловского района на 1 января 2014 года по сравнению с 2013 годом уменьшилась и составила 26 406 человек (на 01.01.2013 г. - 26 947), на 1 июля 2014 года - 26 189 человек, с 2009 года наблюдается уменьшение доли населения трудоспособного возраста: с 15900 человек до 13654 (32,5%). Численность населения старше трудоспособного возраста - 8590 человек, моложе трудоспособного возраста - 4162.
Уменьшение численности населения произошло из-за смертности и миграционного оттока молодежи и трудоспособного населения на учебу и работу.
Днямі ў выдавецтве “Кнігазбор” у Мінску выйшла ў свет кніга заснавальніка Дзятлаўскага гісторыка-краязнаўчага музея, заслужанага настаўніка Беларусі, краязнаўца Міхася Петрыкевіча (1913-1999) “Народжаны вечнасць тварыць”.
Асноўную частку кнігі складаюць краязнаўчыя артыкулы Міхася Петрыкевіча пра Дзятлаўшчыну, дзе аўтар распавядае пра гісторыю свайго роднага краю ад старажытнасці да другой паловы ХХ стагоддзя.
У другую частку кнігі ўвайшлі ўспаміны пра аўтара яго сяброў-паплечнікаў і сына Валерыя. Пра Міхася Петрыкевіча тут успамінаюць Уладзімір Калеснік, Вольга Іпатава, Уладзімір Васько, Фёдар Красюк, Адам Мальдзіс, Тамара Палховіч і Леанарда Юргілевіч.
По информации ресурса Регион-4 в субботу, 2 ноября, белорусский певец Александр Солодуха выступит перед жителями Дятловского района с концертом «Берега».
Начнется концертная программа в Дятловском РДК в 17:00.
Зрители услышат как известные хиты певца, так и его новые песни.
От себя добавлю, что покорить публику из Дятлово пытались многие белорусские артисты.
Не всегда успешно.