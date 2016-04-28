July 5th, 2015 Alex

Комплекс зданий и сооружений бывшего дворца находится в райцентре на улице Победы. В настоящее время здание принадлежит Дятловской центральной районной больнице, в нем с 1938 и почти до 2010 года размещалась городская стоматология. Дворец представляет собой двухэтажное кирпичное здание общей площадью более 1,5 тыс. кв.м, имеет все инженерные коммуникации.

Аукцион по продаже дворца состоится 15 июля в Гродно, организатором выступает Гродненский областной территориальный фонд государственного имущества. Начальная цена лота - около Br1,8 млрд. Дворец является памятником архитектуры второй категории, поэтому инвестору предлагают приобрести здание на условиях подписания охранного обязательства. Кроме того, инвестор будет обязан выполнить ремонт фасада и крыши дворца.