Вечер встречи выпускников

January 23rd, 2015 Alex

В первую субботу февраля (07.02.2015) состоятся традиционные встречи выпускников. У многих своеобразные юбилеи: 5, 10, 15, 20, 30 и более лет с окончания школы. Этот день, несомненно, является хорошим поводом встретиться бывшим одноклассникам, пообщаться между собой и с учителями.

Друзья, договаривайтесь, встречайтесь.