Бывший дворец Радзивиллов в Дятлово выставили на продажу

July 5th, 2015 Alex

Комплекс зданий и сооружений бывшего дворца находится в райцентре на улице Победы. В настоящее время здание принадлежит Дятловской центральной районной больнице, в нем с 1938 и почти до 2010 года размещалась городская стоматология. Дворец представляет собой двухэтажное кирпичное здание общей площадью более 1,5 тыс. кв.м, имеет все инженерные коммуникации.

Аукцион по продаже дворца состоится 15 июля в Гродно, организатором выступает Гродненский областной территориальный фонд государственного имущества. Начальная цена лота - около Br1,8 млрд. Дворец является памятником архитектуры второй категории, поэтому инвестору предлагают приобрести здание на условиях подписания охранного обязательства. Кроме того, инвестор будет обязан выполнить ремонт фасада и крыши дворца.

Дворец связан с семьей известного писателя, поэта и историка, государственного деятеля ВКЛ, князя Священной Римской империи Ульрика Криштофа Радзивилла, уроженца Дятлово. Именно его отец Hиколай Фаустин Радзивилл за собственные средства начал строительство дворца в Дятлово, которое было окончено в 1751 году. Первоначально дворец представлял собой значительный комплекс, в который входили также малые архитектурные формы (павильоны, мостики, скульптуры), расположенные в пейзажном парке у реки Дятловки. Вдоль дворцового ансамбля располагалась цепь прудов, образованных рекой, у одного из них и располагается дворец.

С годами внешний облик дворца сильно упростился, сегодня он имеет плоскую крышу. Между тем на рисунке Наполеона Орды, датированном 1860-1870 годами, дворец имеет две боковые трехъярусные башенки с шатровыми завершениями и высокую вальмовую крышу. Фасады дворца и поныне сохранили декоративные элементы позднего барокко и рококо, они богато украшены сандриками, гирляндами, медальонами, растительным орнаментом, геральдическими знаками.

Здание требует реконструкции. Ранее была идея разместить во дворце историко-краеведческий музей, с этой целью даже начинались проектные работы. Планировалось воссоздать в нескольких помещениях интерьеры XVIII века, открыть кафе, а в подвалах расположить реставрационно-художественные мастерские и фонды музея. От идеи пришлось отказаться из-за недостатка финансирования.